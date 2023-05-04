وفد من الزراعة يزور اذاعة نماء في شمال غزة

غزة- وكالة الراي:

زار وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الخميس، اذاعة نماء شمال قطاع غزة، وذلك في إطار ‏التواصل والتكامل والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية في القطاع.‏

وضم الوفد، كلاً من الناطق باسم الوزارة م. أدهم البسيوني ، و أ. لؤي رجب أ. ‏رأفت عسليه من وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة.‏

بدوره، أشاد البيسوني بالدور الكبير والمهم الذي تقوم عليه منظومة نماء، لاسيما ‏اذاعة نماء التي تسلط الضوء دائما على القطاع الزراعي الفلسطيني، وهموم ‏المزارعين بشكل عام، معرباً عن عمق العلاقة التي تجمع الوزارة بالمؤسسات ‏الاعلامية كافة.‏

من جانبه رحب مدير اذاعة نماء أ. ماهر حميد بوفد وزارة الزارعة، مثمناً لهم هذه ‏اللفتة الطيبة، شاكراً لهم الدور البارز الذي تقوم عليه وزارة الزراعة في سبيل خدمة ‏المواطن الفلسطيني، مؤكدا حرص منظومة واذاعة نماء على الاستمرار في تطوير ‏وتعزيز العلاقة مع وزارة الزراعة، وكل المؤسسات الحكومية والأهلية.‏