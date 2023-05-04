وفد من الزراعة يزور اذاعة نماء في شمال غزة

زار وفد من وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الخميس، اذاعة نماء شمال قطاع غزة، وذلك في إطار التواصل والتكامل والتشبيك مع المؤسسات الإعلامية في القطاع.
وضم الوفد، كلاً من الناطق باسم الوزارة م. أدهم البسيوني ، و أ. لؤي رجب أ. رأفت عسليه من وحدة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة.
بدوره، أشاد البيسوني بالدور الكبير والمهم الذي تقوم عليه منظومة نماء، لاسيما اذاعة نماء التي تسلط الضوء دائما على القطاع الزراعي الفلسطيني، وهموم المزارعين بشكل عام، معرباً عن عمق العلاقة التي تجمع الوزارة بالمؤسسات الاعلامية كافة.
من جانبه رحب مدير اذاعة نماء أ. ماهر حميد بوفد وزارة الزارعة، مثمناً لهم هذه اللفتة الطيبة، شاكراً لهم الدور البارز الذي تقوم عليه وزارة الزراعة في سبيل خدمة المواطن الفلسطيني، مؤكدا حرص منظومة واذاعة نماء على الاستمرار في تطوير وتعزيز العلاقة مع وزارة الزراعة، وكل المؤسسات الحكومية والأهلية.