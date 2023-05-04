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السياحة تستقبل ألف زائر في متحف قصر الباشا هذا اليوم

04 آيار / مايو 2023 07:50

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غزة- وكالة الراي:

استقبلت وزارة السياحة والآثار 1000 زائر من مؤسسات تعليمية مختلفة خلال اليوم في متحف قصر الباشا، وقدمت لهم خدمة الإرشاد والتعريف بتفاصيل الموقع الأثري.

وكان في استقبال الزوار ممثلة الوزارة في القصر المرشدة الأثرية أ. نريمان خلة التي قدمت للزوار شرحاً موسعاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة المستمرة في الحفاظ على هذه المقتنيات.

وقد أظهر الزوار سعادتهم بالزيارة والتعرف على هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية بأهميته للقطاعات المختلفة ومنها التعليم.

يشار إلى أن الوزارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام حوالي 13.000 زائر لمواقعها الأثرية المختلفة في قطاع غزة في سعي منها لنشر الوعي بالأرث الحضاري والتاريخي لفلسطين بين الجيل.

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