أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

09:04مباحث التموين توقف 5 منشآت عن العمل مؤقتاً بغزة والوسطى

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟