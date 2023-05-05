وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 آيار / مايو 2023 08:27
غزة- وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 5.5.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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