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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة

05 آيار / مايو 2023 08:27

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

غزة- وكالة الرأي 

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم الجمعة الموافق 5.5.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

اسعار اسعار الخضروات
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