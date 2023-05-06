وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية دراسة توضح فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: العمل تحت الضغط الشديد يجعلك ناجحًا وكالة الرأي الفلسطينية " المعابر" تنشر احصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تكثف جهودها على مهن بيع وصناعة الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/5/2023 وكالة الرأي الفلسطينية " موسى " يُسجل هدفاً جديداً مع فريقه في الدوري المصري وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يقود هجوم الريدز المتوقع فى البريميرليج وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يواجه أوساسونا فى نهائى كأس ملك إسبانيا الليلة وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل حداداً على الشهداء في طولكم
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الأسبوع الماضي

" المعابر" تنشر احصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

06 آيار / مايو 2023 10:24

2cd228e1-12a8-43c2-91cf-a630554d76cf
2cd228e1-12a8-43c2-91cf-a630554d76cf

غزة- وكالة الرأي 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 11846 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9548 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11664 مواطناً 108 أجانب، و74من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 9375 مواطناً، و128أجنبياً، و39 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟