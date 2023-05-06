هنية لـ"الرأي": "العمل الحكومي" تدعم "خدمات الشاطئ" بنحو نصف مليون دولار

غزة – وكالة الرأي:

أعلن عبدالسلام هنية، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن قرب انطلاق العمل في مقر نادي خدمات الشاطئ الجديد، عقب تقديم رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة منحة مالية قدرها 400 ألف دولار.

وفي حديث خاص لوكالة الرأي، قدّم هنية شكره لرئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، على جهوده المستمرة في دعم وإسناد الأسرة الرياضية الفلسطينية.

وبيّن هنية، أن العام الجاري سيشهد تنفيذ مشاريع بمنحة مالية قدرها نحو مليوني دولار، مقدمة من البنك الإنمائي الألماني.

وذكر أن تلك المشاريع تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومع لجنة اللاجئين لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر أن عدداً من الأندية والاتحادات الرياضية الفلسطينية في قطاع غزة، ستستفيد من المنحة المالية الرياضية، في مقدمتها أندية كلاً من: نادي اتحاد خان يونس، ونادي اتحاد دير البلح، ونادي شباب الزوايدة، ونادي النصر العربي، ونادي خدمات الشاطئ، ونادي خدمات المغازي.

وأشار هنية في حديثه لـ"الرأي"، أن جهود الأسرة الرياضية الفلسطينية مستمرة في التعاون مع الجهات الدولية المانحة، لتوفير دعم مالي لدعم الأندية الرياضية لتطوير مقدراتها وكل ما يلزمها للاستمرار في الصعود نحو القمة.