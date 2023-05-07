"التعليم" تعلن عن توفر مقاعد الاختصاص العالي في "طب الأردن"

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر أربعة مقاعد دراسية في الأردن للعام 2023/2024 في مجال الاختصاص العالي في الطب.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن التخصصات المطروحة وتفاصيلها جاءت كالتالي:

الجامعة الأردنية: 1- جراحة الدماغ والاعصاب 2- الأشعة التشخيصية

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 1- أمراض الدماغ والاعصاب 2- طب الطوارئ

التغطية المالية:

الدراسة على نفقة الطالب الخاصة، حيث يعامل الطالب الفلسطيني معاملة الطالب الأردني فيما يتعلق بالرسوم الدراسية ويتحمل الطالب كافة المصاريف الشخصية الأخرى.

للاطلاع على الشروط والتعليمات اضغط هنا.

لتعبئة الطلب الالكتروني الرجاء اضغط هنا.

وذكرت أن الطلبات تقدممرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر الوزارة لدى في دائرة المنح والبعثات الدراسية في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق 10/05/2023م.