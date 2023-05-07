المستشفى الأوروبي يستقبل وفد جراحة عظام الأطفال الألماني

غزة- وكالة الراي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي الوفد الطبي الألماني المتخصص في جراحة عظام الأطفال ، يترأسه د. مارك سنكلير استشاري جراحة عظام أطفال، والذي وصل قطاع غزة بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF.

وأكد استشاري ورئيس قسم جراحة العظام د. جمال أبو هلال أن الطواقم الطبية المحلية قامت بتجهيز قوائم للمرضى الذين تم معاينتهم، وتم معاينة وفحص 117 حالة، وكان من ضمن الحالات التي قام الوفد بمعاينتها مرضى خضعوا لعمليات سابقة على أيدي طواقمنا المحلية والوفد وما زالوا بحاجة إلى متابعة أو استكمال العمليات السابقة.

وأوضح د. أبو هلال أنه من المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدة أسبوع، لافتا الى أن غالبية الحالات تعتبر معقدة وتحتاج الى مهارات طبية نوعية، مضيفاً:" الوفد يتردد منذ عقد من الزمان على مستشفيات القطاع بمعدل مرتين سنوياً، وطواقمنا المحلية حققت استفادة كبيرة لتنمية مهاراتها من خلال العمل مع الوفد."

من جانبه قال د. مارك سنكلير: " حضورنا إلى هنا مهم لبناء رأي عام بأن غزة ليست وحدها وأن هناك من يريد تقديم المساعدة لأطفال فلسطين."

وتابع:"ونجد دائما تعاوناً كبيراً من الطواقم المحلية، الذين نعبر لهم عن جزيل شكرنا ولإدارة المستشفى ولمؤسسة اغاثة أطفال فلسطين."

بدوره عبر د. يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي عن شكره للوفد الذي يعمل على تقديم خدمات آمنة ومهمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، لافتا إلى أن التعاون بين طاقم الوفد والطاقم المحلي انعكس بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للمرضى.