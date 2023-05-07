"الزراعة" تُجري جولة تفقدية على مزارعي البطيخ في الشمال

غزة- وكالة الراي

تفقد مهندسو الزراعة في الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين،بالتعاون مع دائرة الإرشاد في محافظة الشمال، محصول البطيخ في شمال قطاع غزة ، وذلك للتأكد من نضج ثمرة البطيخ ولتحديد موعد لإفتتاح الموسم للعام الحالي2023 .

بدوره،أكد م. وائل ثابت مدير عام الإرشاد وخدمات المزارعين، بأن دوائر الارشاد في محافظات غزة كافة، تركز على فاكهة البطيخ لما لها من أهمية كبيرة لدى المواطنين.

ويعد البطيخ من المحاصيل الصيفية التي يقبل عليها المستهلك في قطاع غزة بقوة ،خاصة أنها تنتج في أشهر الصيف الحار .

وأكد ثابت، أن الكميات المتوفرة من البطيخ تكفي حاجة السوق المحلي،و تتمتع بمواصفات عالية من حيث الجودة والأمان والنضج،ويعود ذلك نتيجة المتابعة الفنية التي تتابعها دوائر الارشاد وخدمات المزارعين بالمحافظات .

بدوره،أوضح م. يزن كُلاب مدير دائرة الخضار بإن المساحة المتوقعة والمزروعة للعام 2023 في القطاع من محصول البطيخ تزيد عن 5000دونم وتنتج عن ما يزيد 50,000 طن

وأضاف كُلاب بانه تم العمل على زراعة المحصول مبكرًا في يناير داخل الدفيئات، ويتم إزالتها منتصف الشهر بعد أن ترتفع درجات الحرارة، وبعدها بشهر يتم زراعته في الحقل المفتوح داخل أنفاق أرضية ،فيما يتم قطف المحصول في مايو ويونيو ويوليو، على فترات متلاحقة".

وأشار إلى أن دورة نمو البطيخ تتراوح ما بين 90-120 يوماً حسب الظروف الجوية السائدة والمناسبة لنضج أشتال وثمار البطيخ .

