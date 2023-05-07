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" المجلس الأعلى للقضاء "يطلق مسابقة لتعيين قضاة ابتدائيين

07 آيار / مايو 2023 10:54

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غزة- وكالة الرأي 
اعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن حاجته لتعيين قضاة ابتدائيين للعمل في محاكم أول درجة وفق الشروط الواردة في المادة (11) من قانون القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2011م.

واوضح المجلس شروط التقدم للمسابقة ومنها :
أولاً: شروط القبول:
1- أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية.
2- أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.
3- أن يكون حاصلاً على إجازة (الشهادة الجامعية الأولى) في الشريعة الإسلامية، أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو الجامعات المعترف بها قانوناً.
4- ألا يكون محكوماً بعقوبة جناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر بحقه حكم من مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف.
5- أن يكون لائقاً طبياً لشغل الوظيفة.
6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
7- أن يتقن اللغة العربية.
8- أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو مارس مهنة المحاماة الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً: تقديم الطلبات:
1- تقدم الطلبات إلى دائرة الشؤون الادارية بمقر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي غزة النصر خلف السويدي.
2- يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 07/05/2023م وحتى نهاية دوام يوم الأحد 21/05/2023م.
3- يتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن أي خطأ في البيانات والأوراق المقدمة في الطلب.
ثالثاً: الأوراق الثبوتية المطلوبة:
1- صورة مصدقة من بطاقة الهوية الشخصية.
2- 4 صور شخصية.
3- صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية بالإضافة إلى كشف درجات باللغة العربية مصدق من وزارة التربية والتعليم بتصديق حديث.
4- شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية والأمن الوطني.
5- شهادة عدم محكومية من وزارة العدل.
6- إفادة بعمله في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مصدقة من مدير عام المحاكم الشرعية، أو إفادة بعمله محامياً شرعياً مدة لا تقل عن خمس سنوات من نقابة المحامين الشرعيين مصدقة من وحدة الشئون القانونية والتصديقات.
7- أي دورات حصل عليها المتقدم مصدقة من سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
تنويه:
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين للتقدم للمسابقة القضائية في وقت لاحق إن شاء الله.
 

مسابقة القضاء
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