" العمل الحكومي "يهنئ القائد الوطني جبر عمار بسلامة العودة لغزة

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من متابعة العمل الحكومي بغزة يرأسه نائب رئيس المتابعة أ. محمد هاشم الفرا وعضوية وكلاء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، اليوم السبت، القائد الوطني جبر عمار بمخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وهنَّأ الوفد الحكومي القيادي عمار بعودته إلى قطاع غزة بعد إبعاد قسري عن أرض الوطن امتد على مدار 40 عاما، مشيدًا بمسيرته النضالية الكبيرة وصموده في سجون الاحتلال لمدة 14 عاما ثم إبعاده إلى الخارج.

يشار إلى أن القيادي عمار من المناضلين القدامى ضد الاحتلال الإسرائيلي وكان أحد مقاتلي جيش التحرير وقوات التحرير الفلسطينية، وقد عاد إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي عبر معبر رفح البري ضمن فوج العائدين من السودان؛ بعد أن تم إجلاؤهم بسبب الأزمة التي تعصف بالأراضي السودانية.

