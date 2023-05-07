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"العدل "تطالب بالإفراج العاجل عن الأسير المريض وليد دقة

07 آيار / مايو 2023 11:37

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غزة- وكالة 
طالبت وزارة العدل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وممارسة دورها الحقيقي للإفراج عن الأسير المريض وليد دقة الذي وصلت حالته الصحية لمرحلة خطيرة.

واكدت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه  أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل وبشكل فج انتهاكاته الخطيرة لحقوق الأسرى لا سيما الأسرى المرضى ويحكم قبضته عليهم بهدف التصفية الجسدية لهم.

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي وقادته المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير المريض وليد دقة الذي نقل إلى المشفى جراء تدهور وضعه الصحي حيث يعاني من مرض السرطان منذ اشهر.

وقالت الوزارة  أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلي تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتخالف أبسط قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة تلقي الأسرى رعاية طبية كاملة، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 19 أسيرا مريضاً بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين خلّف الأسر لديهم مشاكل نفسية وجسدية.

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسير وليد دقة وباقي الأسرى المرضى بشكل عاجل.
 

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