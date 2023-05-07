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"الشرطة المجتمعية" شمال غزة تُنفذ 533 مهمة خلال إبريل

07 آيار / مايو 2023 11:45

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غزة- وكالة الراي 

نفّذت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة شمال غزة 533 مهمة خلال إبريل الماضي، تنوعت بين انجاز قضايا محولة من النيابة واستقبال شكاوى وزيارات وتواصل مجتمعي والعديد من القضايا المنجزة.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن دائرة الشرطة المجتمعية أن طواقمها أنجزت 199 من قضايا النيابة المحولة، و94 استكمال إجراءات قانونية لدى الاختصاص، كما استقبلت 74 شكوى وإفادة من المواطنين، في حين نفّذت 119 زيارة ونشاط متنوع مهمات تواصل اجتماعي.

ولفت التقرير إلى المساهمة في الإفراج عن 14 موقوفًا من نظارات مراكز شرطة الشمال، وإنهاء3 خلاف أسرية، مبيناً أن الشرطة المجتمعية أنجزت 30 نشاطًا إعلاميًا.

وأشار التقرير الإحصائي إلى تحصيل مبالغ 23 ألف و550 شيكلًا و200 دولار لصالح قضايا الذمم المالية خلال إبريل المنصرم.

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