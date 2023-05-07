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داخلية خانيونس تُنجز أكثر من 6 آلاف معاملة خلال إبريل

07 آيار / مايو 2023 11:48

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غزة- وكالة الرأي 

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-6 آلاف 657 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال إبريل الماضي.

وأوضحت داخلية خانيونس أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 4133 وثيقة ومعاملة رسمية للمواطنين شملت تسجيل 759 مواليد، والتبليغ عن 86 حالة وفاة، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

وبينت داخلية خانيونس أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 551 معاملة، والشؤون القانونية 1284 معاملة، بينما أنجزت 638 معاملة جوازات، و51 معاملة بدائرة الإقامات وشؤون أجانب.

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