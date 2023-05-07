"مديرية داخلية غزة" تُنجز أكثر من 12 ألف معاملة خلال إبريل

غزة- وكالة الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة -الشق المدني 12 ألف 204 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال إبريل المنصرم.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة فادي إنعيم أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 6860 معاملة، تشمل 3178 معاملات هويات بدل فاقد وأولى وبالية وملحقات هوايا، و9 معاملات جمع شمل، بالإضافة ل 2321 معاملة مواليد ووفيات.

وقال إنعيم :" إن دائرة الجوزات أتمت 1207 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 100 معاملة.

ولفت إنعيم إلى إنجاز دائرة الشؤون القانونية 2995 معاملة، فيما أتمت دائرة الشئون العامة 466 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن السيرة والسلوك للمواطنين، كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 576 معاملة.

يشار إلى أن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 897 ألف و969 نسمة من قاطني المحافظة وذلك عبر مكاتبها المتعددة.