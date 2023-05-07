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"داخلية رفح" تُصدر أكثر من 3 آلاف معاملة خـلال أبريل

07 آيار / مايو 2023 11:53

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غزة- وكالة الرأي 

أصدرت مديرية داخلية رفح "الشق المدني" 3 آلاف و962 معاملة للمواطنين خلال شهر أبريل من العام الحالي 2023م، من ضمنها إنجاز 807 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 1747 معاملة شملت: (هويات بدل فاقد وأولي، وبطاقات تعريف وملحقاتها، ومعاملة تصحيح الأحوال المدنية، وتدقيق معاملات، وإصدار هوية لم شمل، وتغيير حالات اجتماعية وعناوين).

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 893 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 352 استشارة قانونية وقضايا تزوير وثائق وانتحال شخصيات.

 بينما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 23 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار 140 شهادة حسن سير وسلوك.

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