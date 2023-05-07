المالية بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين غداً

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل 2023 غداً الاثنين.
وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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07 آيار / مايو 2023 12:09
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