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المالية بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين غداً

07 آيار / مايو 2023 12:09

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية بغزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر إبريل 2023 غداً الاثنين.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن الصرف سيكون عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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