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ضمن تنمية قدرات وحدات المرأة في البلديات..

"وزارة المرأة" تعقد اللقاء الرابع بعنوان "المرأة والتنمية المحلية"

07 آيار / مايو 2023 12:47

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غزة- وكالة الراي 
عقدت وزارة شؤون المرأة، اللقاء الرابع، ضمن البرنامج التدريبي لتنمية قدرات مسؤولات وحدات المرأة في البلديات، وذلك بعنوان "المرأة والتنمية المحلية".

وألقت المحاضرة أ. عالية عيد مدير الجمعيات النسوية بالوزارة، حيث تحدثت عن أهمية التنمية المحلية، دعائمها، نماذجها، ومعوقاتها، فضلاً عن عناصر نجاح التنمية المحلية ودور المرأة فيها.

وتطرقت إلى أهمية التنمية في حفز المواطنين على المشاركة والنهوض بالمجتمع، ودعم الإدارة المحلية، والتكامل بين المناطق للنهوض بالمجتمع.

ويأتي البرنامج التدريبي، في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بينها وبين وزارة الحكم المحلي لتعزز التعاون المشترك في مجال رسم السياسات التي من شأنها بلورة المشهد العام للمرأة في قطاع الحكم المحلي.

ويستهدف البرنامج التدريبي مسؤولات وحدات المرأة في بلديات قطاع غزة، حيث سيتضمن (32) ساعة تدريبية موزعة على ( 8] لقاءات تدريبية، بواقع (4) ساعات تدريبية للقاء الواحد.

وتسعى وزارة شؤون المرأة إلى النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها وتعزيز مقومات الصمود لديها من خلال استراتيجيات الوزارة الخاصة والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التي تتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، بما يكفل دور فاعل ومؤثر للمرأة وخاصة في دعم البناء الاجتماعي والدور الرائد في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والرؤية الوطنية التي تقود إلى الاستقلال.
 

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