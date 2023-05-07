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"الصحة" تنظم سلسلة دورات تدريبية حول علوم بنك الدم

07 آيار / مايو 2023 01:22

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غزة- وكالة الرأي

نظمت وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة سلسلة دورات تدريبية حول علوم بنك الدم والتي تستمر لمدة سبعة أيام، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واكد ا. طارق السعافين مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة أن هذه الدورات تأتي ضمن أهمية المشاركة في تطوير خدمات نقل الدم في القطاع.

وأفاد ا. السعافين ان الأيام التدريبية يشارك فيها مدربين من داخل وخارج الوزارة، وتنقسم الدورات الى 6 أيام يتم إعطاء محاضرات نظرية للمشاركين، واليوم السابع سيتم خلاله تطبيق عملي في بنكي دم الشفاء، وناصر حيث سيتم تقسيم المشاركين البالغ عددهم 30مشاركا إلى مجموعتين.

وأشار انه سيتم تناول عدة عناوين حول فصائل الدم المختلفة، وأنظمة ومجموعات الدم، وفحوصات ما قبل نقل وحدات الدم والتعرف عليها، وتطبيقات ومفاهيم نقل الدم الحديثة.

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