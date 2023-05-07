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"سلطة المياه " تفتتح بئراً زراعياً وسط القطاع

07 آيار / مايو 2023 01:47

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غزة- وكالة الرأي 
افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة بئر مياه زراعي في منطقة التل الاخضر شرق محافظة البريج وسط قطاع غزة ، بحضور كلا من رئيس بلدية البريج م. ايمن دويك و مدير جمعية غزي دستك م. هاني ثريا و لفيف من اهل المنطقة و عائلة ابو حجير..

بدوره، أشار مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا أن البئر كان يقع في احدى الشوارع التي تريد البلدية افتتاحه وبالتالي تم نقله داخل الارض بعيدا عن مسار الطريق بالتعاون مع بلدية البريج و بتمويل كريم من جمعية غزي دستك.

من جهته ، اوضح  م.هاني ثريا أن البئر جاء بقدرة 15 حصان و معدل تصريف 30 متر مكعب في الساعة و يخدم مساحة ارض حوالي 40 دونم، و بالتالي هذا البئر في هذه المنطقة الحدودية سيعمل على تنميتها و توفير المياه لأغرض الري و بالتالي المساهمة في السلة الغذائية في تلك المنطقة بشكل خاص و في قطاع غزة بشكل عام .

من ناحيته ، أكد م. مازن البنا على اهمية هذه المشاريع في دعم المواطن و المزارع و تأمين الأمن الغذائي وفي التخفيف من حدة ازمة المياه في قطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليه منذ اكثر من 15 عاما.

وفي خاتم الافتتاح، تم تقديم جزيل الشكر الى البلدية و الى جهة التمويل و التنفيذ جمعية غزي دستك على جهودها و مساعيها المستمرة في دعم قطاع المياه و التخفيف من حدة الحصار و تأثيراته على المواطن الفلسطيني في القطاع كما تم توجيه الشكر الى جمعية كاسيه الاندونيسية التي مولت و تبرعة بتكلفة انشاء البئر.
 

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