" الصحة " بدء استقبال المشاركات البحثية للتمريض التخصصي والقبالة

غزة- وكالة الراي

دعا د. خليل شقفة مدير عام التمريض كافة الباحثين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي الثالث للتمريض التخصصي والقبالة والمزمع عقده في الرابع عشر من سبتمبر أيلول من العام الجاري 2023، وارسال الأوراق البحثية اعتبارا من يوم الثاني عشر من مايو الجاري عبر الموقع الإلكتروني الذي سيعلن عنه وذلك في محاور تمريض الأطفال، وحديثي الولادة، وتمريض البالغين والعناية الحثيثة، وتمريض النساء والقبالة، والإدارة والتعليم التمريضي، بالإضافة لتمريض صحة المجتمع والصحة النفسية.

وأبرق د. شقفة تحياته وتقديره لكل العاملين في مهنتي التمريض والقبالة بمناسبة يوم القبالة العالمي ويوم التمريض العالمي والذي يوافقان الخامس والثاني عشر من هذا الشهر، مؤكدا بأن إطلاق فعاليات المؤتمر في هذا الوقت انما جاء ليؤكد للجميع مضينا قدما نحو رفعة هذه المهنة في كل المناسبات والمحافل مثمنا جهود القائمين على المؤتمر من لجان علمية وتحضيرية وإعلامية.

وبحسب د. شقفة فإن الإعلان عن عقد هذا المؤتمر إنما جاء تكريسا للجهود التي تبذلها إدارته من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقبالة واظهارها بالشكل الذي يعكس التطور العلمي والبحثي لهذه المهنة التي يقع على عاتق منتسبيها دورا محوريا في منظومة العمل الصحي والخدمات الإنسانية التي تقدمها.

المشاركة البحثية عبر الرابط https://nursinggz.moh.gov.ps/index.php