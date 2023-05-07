وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة " بدء استقبال المشاركات البحثية للتمريض التخصصي والقبالة وكالة الرأي الفلسطينية انتخابات نقابة الصحفيين.. مسرحية هزليّة يقودها أمن السلطة وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه " تفتتح بئراً زراعياً وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم دورة متخصصة بأمراض الأسماك وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تنظم سلسلة دورات تدريبية حول علوم بنك الدم وكالة الرأي الفلسطينية نقابة الصيادلة لـ "الرأي": قرار الإجازة الأسبوعية يخدم المواطن والصيدلي وكالة الرأي الفلسطينية إضراب في صندلة واستعدادات لتشييع الشهيد ديار عمري وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة المرأة" تعقد اللقاء الرابع بعنوان "المرأة والتنمية المحلية" وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة "تدين انتهاكات الاحتلال بحق سبسطية التاريخية وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تشرع بمقابلات تشغيل مؤقت لصالح مراكز التدريب المهني
أخبار » الأخبار الحكومية

" الصحة " بدء استقبال المشاركات البحثية للتمريض التخصصي والقبالة

07 آيار / مايو 2023 02:00

335150405_538897181683789_8662771147498859780_n
335150405_538897181683789_8662771147498859780_n

غزة- وكالة الراي 

 دعا د. خليل شقفة مدير عام التمريض كافة الباحثين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي الثالث للتمريض التخصصي والقبالة والمزمع عقده في الرابع عشر من سبتمبر أيلول من العام الجاري 2023، وارسال الأوراق البحثية اعتبارا من يوم الثاني عشر من مايو الجاري عبر الموقع الإلكتروني الذي سيعلن عنه وذلك في محاور تمريض الأطفال، وحديثي الولادة، وتمريض البالغين والعناية الحثيثة، وتمريض النساء والقبالة، والإدارة والتعليم التمريضي، بالإضافة لتمريض صحة المجتمع والصحة النفسية.

وأبرق د. شقفة تحياته وتقديره لكل العاملين في مهنتي التمريض والقبالة بمناسبة يوم القبالة العالمي ويوم التمريض العالمي والذي يوافقان الخامس والثاني عشر من هذا الشهر، مؤكدا بأن إطلاق فعاليات المؤتمر في هذا الوقت انما جاء ليؤكد للجميع مضينا قدما نحو رفعة هذه المهنة في كل المناسبات والمحافل مثمنا جهود القائمين على المؤتمر من لجان علمية وتحضيرية وإعلامية.

وبحسب د. شقفة فإن الإعلان عن عقد هذا المؤتمر إنما جاء تكريسا للجهود التي تبذلها إدارته من أجل الارتقاء بمهنة التمريض والقبالة واظهارها بالشكل الذي يعكس التطور العلمي والبحثي لهذه المهنة التي يقع على عاتق منتسبيها دورا محوريا في منظومة العمل الصحي والخدمات الإنسانية التي تقدمها.

المشاركة البحثية عبر الرابط https://nursinggz.moh.gov.ps/index.php

الصحة الصحة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟