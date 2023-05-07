"القضاء الفلسطيني" يفتتح دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة

غزة- وكالة الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، دورة تدريبية لتنمية مهارات مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة الصحة، بحضور المستشارحاتم أبو عيشة عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، أ. محمود صرصور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد، والمستشار/ د. أسامة أبو جامع قاضي محكمة بداية رفح ـ محاضر اللقاء الأول.

بدوره ، بيّن المستشار حاتم أبو عيشة أهمية البرنامج، في تعريف المشاركين بالقانون والإجراءات الجنائية وإجراءات الضبطية القضائية، موضحاً الأمانة الملقاة على عاتق مأمور الضبط القضائي في تحري الدقة عند صياغة محاضر الضبط، ومؤكداً حرص المعهد على تطوير مهارات مأموري الضبط، بما ينعكس على الجودة والدقة في أداء العمل.

وتحدث المستشار د. أسامة أبو جامع في محور "الضبط القضائي ـ المفهوم والاختصاص"، كمحور من ستة محاور يتناولها برنامج الدورة بواقع 18 ساعة تدريبية، بمشاركة 20 متدرب ومتدربة من مأموري الضبط القضائي العاملين في وزارة الصحة.

