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"الفتوى والتشريع" يعلن إصدار العدد (106) من الوقائع الفلسطينية

07 آيار / مايو 2023 03:04

"الفتوى والتشريع" يعلن إصدار العدد (106) من الوقائع الفلسطينية

غزة - وكالة الرأي:

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأحد 7/5/2023م إصدار العدد (106) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.

وأوضح مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر أن العدد (106) من الجريدة الرسمية تضمن نشر (3) قوانين وهي: القانون رقم (3) لسنة 2022م المعدِل لقانون القضاء العسكري رقم (2) لسنة 2020م المعدل، وقانون إدارة أموال الوقف وتنميتها رقم (1) لسنة 2023م، والقانون رقم (2) لسنة 2023م المعدِل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م، إضافة إلى (15) قراراً من قرارات المجلس التشريعي، و(83) قراراً ونظاماً صادراً عن لجنة متابعة العمل الحكومي، و(10) قرارات وزارية، و(4) أنظمة خاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، و(49) قراراً لوزارة العدل بشأن تسجيل النقابات والاتحادات، و(3) قرارات صادرة عن وزارة العمل بشأن تسجيل وتصفية وحل وشطب جمعيات تعاونية، إضافة لنشر نظام ترخيص منشآت قطاع الصناعات الإنشائية لعام 2023م الصادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن .

وأكد مدير الوحدة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية نشر وطباعة التشريعات كافة، داعياً من يرغب في اقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في غــــزة، شارع تونس المتفرع من شارع الصناعة شرقاً، مقابل المستشفى الأردني من الجهة الجنوبية.

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