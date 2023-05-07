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دائرة القياس بالاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في دير البلح

07 آيار / مايو 2023 03:07

دائرة القياس بالاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في دير البلح
دائرة القياس بالاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في دير البلح

ديرالبلح - وكالة الرأي:

نظمت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية ورقابية على الموازين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وزارت طواقم الدائرة 34 منشأة في المحافظة ضمن خطتها التفتيشية والرقابية على موازين الاسواق الشعبية في قطاع غزة.

وأوضحت الدائرة أن مفتشوها انتهوا من ترخيص الشارع العام في مدينة دير البلح، وتم خلالها اصدار 29 شهادة، وتحرير محضرين مخالفة اوزان لـتاجرين لم يلتزموا بإجراءات الترخيص.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الدائرة حماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بها.

 وتستهدف خطة الدائرة جميع المحلات التجاربة وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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