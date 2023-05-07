تعليم شرق غزة يعقد اجتماعاً لرؤساء لجان امتحان التوظيف

غزة - وكالة الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، اجتماعاً لرؤساء لجان امتحان التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية للعام (2023/2024)، والمقرر يوم الثلاثاء القادم 9/5/2023 الساعة التاسعة صباحاً في 10 لجان في المديرية (3 ذكور , 7 إناث).

وحضر الاجتماع الذي عقد بالمديرية أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، أ. أدهم الشوبكي رئيس قسم الشؤون الإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية، ورؤساء اللجان.

ورحب أ. نور الدين بالحضور، مستعرضاً عدداً من التعليمات والإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإجراء الامتحان، منوهاً على ضرورة التقيد بكافة التعليمات الخاصة بالامتحان لضمان سيره في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط،

بدوره تحدث أبو زعيتر بعدة توصيات لرؤساء اللجان منها أهمها التأكد من شخصية المتقدم وبياناته مع حصر أعداد الغياب وتوقيع المراقب على نماذج الامتحان مع وضع ختم المدرسة واللجنة على كل ورقة ووضع أسئلة كل مبحث في مغلف كل على حدا.

من جانبه أشار الشوبكي إلى أنه سيتقدم للامتحان على مستوى المديرية، نحو (3957) متقدم ومتقدمة من مختلف التخصصات التعليمية التربوية.