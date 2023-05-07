وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس بالاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية "الفتوى والتشريع" يعلن إصدار العدد (106) من الوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن تمديد التسجيل للطلبة العائدين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية " التعليم " ينشر توضيحاً هاماً للمتقدمين للوظائف التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الانتهاء من تأسيس بروتوكول الرعاية التلطيفية وعلاج الألم لمرضى الأورام وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء الفلسطيني" يفتتح دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية " الصحة " بدء استقبال المشاركات البحثية للتمريض التخصصي والقبالة وكالة الرأي الفلسطينية انتخابات نقابة الصحفيين.. مسرحية هزليّة يقودها أمن السلطة وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة المياه " تفتتح بئراً زراعياً وسط القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم دورة متخصصة بأمراض الأسماك
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان قاعات امتحان التوظيف

07 آيار / مايو 2023 03:11

تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان قاعات امتحان التوظيف
تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان قاعات امتحان التوظيف

غزة - وكالة الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً مع رؤساء القاعات التي سيعقد فيها امتحان التوظيف لوظيفة معلم، وذلك في قاعة الاجتماعات في المديرية، بحضور أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، ود. خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، وأ. أسامة أبو سلطان رئيس شعبة شؤون الموظفين.

وبين مدير التربية والتعليم لرؤساء القاعات؛ التعليمات والبنود المتبعة لسير عملية امتحان التوظيف المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

بدوره أوضح د. المزين أن عدد المتقدمين لامتحان التوظيف في مديرية التربية والتعليم غرب غزة بلغ 5623 متقدم ومتقدمة موزعين على عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟