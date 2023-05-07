تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان قاعات امتحان التوظيف

غزة - وكالة الرأي:

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً مع رؤساء القاعات التي سيعقد فيها امتحان التوظيف لوظيفة معلم، وذلك في قاعة الاجتماعات في المديرية، بحضور أ. حمدي الدلو مدير التربية والتعليم، ود. خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، وأ. أسامة أبو سلطان رئيس شعبة شؤون الموظفين.

وبين مدير التربية والتعليم لرؤساء القاعات؛ التعليمات والبنود المتبعة لسير عملية امتحان التوظيف المزمع عقده يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً.

بدوره أوضح د. المزين أن عدد المتقدمين لامتحان التوظيف في مديرية التربية والتعليم غرب غزة بلغ 5623 متقدم ومتقدمة موزعين على عدد من مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة.