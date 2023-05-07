"الاتصالات" تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات

غزة - وكالة الرأي:

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023، الذي نظمه قسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في الكلية للعام السابع على التوالي تحت شعار "المهارات الرقمية من أجل الحياة" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم العالي والاتحاد الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وانطلقت احتفالية الافتتاح بحضور ومشاركة كل من م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفد من الوزارة و د. سعيد الزبدة رئيس الكلية، و م. أسامة غانم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن المؤسسات والشركات التقنية والأكاديميين وطلبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطالبات الثانوية.

وقال م. مدوخ: "يحتفل المجتمع الدولي هذا العام بهذا الحدث الدولي تحت شعار "المهارات الرقمية من أجل الحياة “، حيث يعكس هذا الشعار الحاجة الماسة للحلول الرقمية كوسيلة خادمة وميسرة للحياة، وان هذا الشعار هو نتيجة النجاحات التي سجلتها التكنولوجيا الرقمية في شتى المجالات، ويهدف هذا الشعار إلى تشجيع الفتيات على تطوير المهارات الرقمية والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتحسين ظروف الحياة وتحقيق الطموحات".

وأضاف مدوخ: " إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين يحظى بأولوية رسمية وحكومية وهناك سعي تكاملي ودعم حكومي لجميع مكونات هذا القطاع حرصا وسعيا لتطويره وصولا لتحقيق اقتصاد رقمي وفي هذا السياق وصل عدد مستخدمي التسجيل الإلكتروني الموحد (الهوية الرقمية) إلى 845 ألف مستخدم، و285 خدمة حكومية الكترونية".

وتابع قائلاً: "إن بعض البيانات تشير إلى وجود فجوة رقمية بين الجنسين وفقًا لتقرير مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين لعام 2020 والذي يصدر كل ثلاث سنوات، فإن نسبة استخدام الإنترنت بين الذكور في فلسطين تجاوزت نسبة استخدام الإنترنت بين الإناث بنحو %10. وإن نسبة مشاركة الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين في مستوى أقل من المأمول".

وفي سبيل ذلك تسعى الوزارة لتعزيز دور الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات وإجراءات من بينها:

1. تجهيز الإطار العام لمواءمة مهارات خريجي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع متطلبات سوق العمل ورسم خارطة طريق بالخصوص.

2. توفير فرص التعليم والتدريب والتأهيل المهني، سواء عبر برامج تدريبية مجانية أو بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى والجهات الحكومية حيث تم تدريب 52 خريجة ضمن التدريب الميداني وبرنامج التدريب الصيفي وكما جاري تنفيذ مبادرة We start والتي يستفيد منها 220 متدرب، والعمل على إطلاق منصة مركزية للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

3. العمل على تشجيع المشاركة في المسابقات والفعاليات التقنية.

4. توفير فرص عمل للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحكومي وتشجيعهم على توظيف النساء وتوفير فرص العمل المناسبة.

من جانبه رحب الزبدة بالحضور، وقال:" تأتي أهمية هذا اليوم بقناعة العالم حول دور تكنولوجيا المعلومات في النهوض بمسيرة التقدم الحضاري ودور الفتيات والنساء نحو هذا التقدم، ونحن في الكلية الجامعية على قناعة بالدور التطبيقي فبدأت الكلية بتطبيق هذا المسار التطبيقي الذي يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فلدينا في الكلية العديد من الاختصاصات المعنية بتكنولوجيا المعلومات سواء كانت هندسية أو علوم الحاسوب كما وحرصت الكلية على دمج التكنولوجيا بجميع الاختصاصات بما فيها اختصاص الدراسات الإسلامية والتخصصات الأخرى مثل الوسائط المتعددة والأمن السيبراني".

وذكر أن الكلية الجامعية سخرت كافة إمكاناتها لمواكبة هذه المتغيرات، لتلبية حاجات سوق العمل الخارجي من خلال العمل عن بعد، وأكد الزبدة أن العام الدراسي القادم سيشهد إطلاق مجموعة برامج جديدة ستطرح لأول مرة في قطاع غزة وستركز على تكنولوجيا المعلومات في مجالات تطبيقية مختلفة، مشيرا إلى ما بذلته الكلية الجامعية خلال الأعوام القليلة الماضية في مجال احتضان المشاريع الريادية في تكنولوجيا المعلومات من خلال حاضنة يوكاس التكنولوجية، حيث أبدعت الفتيات في هذا الجانب الواعد، وكان لهن نصيب وافر من المشاريع المحتضنة وهو يدل على ما تتسلح به خريجاتنا من طاقة وإمكانات متميزة".

وتخلل الاحتفالية الإعلان عن نتائج مسابقة اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات وتكريم الطالبات الفائزات، حيث كانت جائزة أفضل تطبيق هاتف ذكي من نصيب الطالبة سجى مصلح من مدرسة مريم بنت عمران الثانوية، وأما الفائز الأول عن فئة الذكاء الصناعي من نصيب الطالبتين سيدرا شرير ورهف شقيلا بعنوان الكرسي المتحرك من ثانوية رامز فاخرة للبنات، وأما الفائز بالمركز الثاني عن فئة الذكاء الصناعي من نصيب الطالبتين أميرا الأسطل ورهف سلامة بعنوان من أجلك أبي المزارع من ثانوية فاروق الفرا للبنات أما جائزة أفضل فيلم كرتون فكانت من نصيب الطالبة منة الله الهيثم من مدرسة شعبان الريس الثانوية للبنات بعنوان التحلي بالصدق بينما الفائز عن فئة الويب فكانت من نصيب الطالبة بتول ثابت من مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين للبنات بعنوان بات ويب.

وفي ختام احتفالية الافتتاح انطلق الحضور لقص شريط معرض المشاريع الإبداعية لطالبات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكلية الجامعية وجامعة الأزهر وكذلك من طالبات الثانوية في عدد من المدارس على مستوى القطاع، واشتمل على تطبيقات هواتف ذكية من تنفيذ الطالبات ومواقع إنترنت وأفلام قصيرة هادفة في موضوعات اجتماعية وتربوية، ومشاريع تكنولوجيا في مجالات تقنية متعددة، وجميعها مشاريع متميزة ونوعية تم اختيارها لإبراز دور الفتيات وقدرتهن على المساهمة في الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.