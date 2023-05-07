وزارة الأسرى تثمن بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن اغتيال خضر عدنان

غزة - وكالة الرأي :

ثمنت وزارة الأسرى والمحررين بيان مجلس حقوق الإنسان، بشأن قضية اغتيال الأسير خضر عدنان.

وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والسيدة تلالنغ موفوكينغ المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، والذي يعبر عن موقف متقدم في إدانة الاحتلال ووحشيته في التعامل مع الأسرى.

ودعت وزارة الأسرى إلى ترجمة ما جاء في البيان إلى خطوات عملية على أرض الواقع، واستثماره بما يضمن تحقيق المسائلة والعدالة، والبدء الفوري في إجراءات محاكمة قادة وحكومة الاحتلال عبر المنظمات القانونية المختصة.

وأكدت أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وأن المجتمع الدولي اليوم مطالب بالانتصار للإنسانية، وتحمل المسؤولية في وقف هذه الجرائم التي أسفرت عن 237 أسيرًا شهيدًا ومئات الأسرى المرضى الذين يتعرضون للموت البطيئ.