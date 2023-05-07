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تعليم شرق غزة يشرع في تطبيق امتحان الدراسة الدولية" TIMSS "

07 آيار / مايو 2023 07:15

تعليم شرق غزة يشرع في تطبيق امتحان الدراسة الدولية" TIMSS "
تعليم شرق غزة يشرع في تطبيق امتحان الدراسة الدولية

غزة - وكالة الرأي:

شرعت مديرية التربية والتعليم شرق غزة في تطبيق امتحان "دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم" المعروف اختصاراً باختبار "TIMSS، حيث يستهدف هذا الامتحان (3345) طالب/ة من الصف الثامن في (86) مدرسة في قطاع غزة حكومة ووكالة وخاصة.

وفي هذا السياق تفقد وفد من مديرية تعليم شرق غزة مجريات تطبيق الامتحان الذي يعقد في عدد من مدارس المديرية حيث ضم الوفد د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية و د. عائد النحال مسير قسم الاشراف التربوي.

 وبين د. عامر أهمية اختبار "TIMSS" حيث أننا نقف من خلاله على مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات والعلوم مؤكدا أن الهدف من المشاركة في هذه الدراسة الحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائج الدراسة.

 وأكد د. عامر أن دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم "TIMSS" من الدراسات الدقيقة التي تعطي المؤشرات الحقيقية لأداء الطلبة في تحصيل الرياضيات والعلوم على مستوى العالم، معربا عن تمنياته بالتوفيق لكافة الطلبة المشاركين في الاختبار.

يشار أن اختبار "TIMSS" يستهدف طلبة الصف الثامن في مساقي الرياضيات والعلوم، ويشارك فيه أكثر من 60 دولة على مستوى العالم منها 14 دولة عربية من بينها فلسطين،

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