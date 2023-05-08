"هنية" يكرم ذوي شهداء نادي أهلى بيت حانون

غزة- وكالة الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن ما قدمته الرياضة الفلسطينية من شهداء يمثل عنوان فخر واعتزاز لكل من روى بدمائه الزكية ثرى الوطن، وقال هنية إن هذه التضحيات كانت نبراسا يضيء الطريق نحو الحرية والكرامة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم شهداء نادي أهلي بيت حانون، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي، الذي أقيم مساء أمس الأحد في مقر النادي، برعاية عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، وبحضور صلاح أبو وردة محافظ شمال غزة، ود. عماد عدوان رئيس بلدية بيت حانون، ود. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ود. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس الأعلى والقيادات من حركتي فتح وحماس ووجهاء مدينة بين حانون وذوي الشهداء.

وحيا هنية ذوي الشهداء وتحدث عن كوكبة شهداء الرياضة في بيت حانون وما قدمته هذه المدينة التي تحرس شمال محافظات غزة، وقال:" وقفت مدينة بيت حانون بوابة الشمال سدا منيعا أمام الاحتلال وصمدت في كل الظروف وقدمت خيرة أبناءها وأبطالها، ومنهم الشهداء الرياضيون وأبناء نادي أهلي بيت حانون".

كما وجه التحية لإدارة النادي وجهودها في هذا الحفل وتكريم ذوي الشهداء، كما أعلن عن تقديم مبلغ 3000 دولار دعما للنادي.

بدوره أشاد د. أسعد المجدلاوي في كلمته بما قدمته بيت حانون من تضحيات وشهداء، وقال إن الحركة الرياضية كانت على مدار التاريخ منبعا للتضحية والإقدام وقدمت خيرة الشهداء.

كما قدم غسان قاسم رئيس نادي أهلي بيت حانون الشكر لعبد السلام هنية على رعايته لحفل النادي وتكريم ذوي الشهداء، وأشاد بدعمه للرياضة وتطويرها، كما تحدث عن التاريخ الحافل لنادي اهلي بيت حانون، ووجه التحية لرؤساء ومجالس إدارات النادي التي تعاقبت على مدار 50 عاما.

بعد ذلك جرت مراسم تكريم ذوي الش هداء بمشاركة كبار الشخصيات والحضور.