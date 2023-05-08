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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

08 آيار / مايو 2023 08:44

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

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