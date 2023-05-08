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التنمية تبحث التعاون مع مركز التدريب المهني للإصلاح بالداخلية

08 آيار / مايو 2023 10:54

التنمية تبحث التعاون مع مركز التدريب المهني للإصلاح بالداخلية
التنمية تبحث التعاون مع مركز التدريب المهني للإصلاح بالداخلية

غزة- وكالة الرأي
زار وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس،  مركز التدريب المهني التابع للمديرية العامة للاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية .

وضم  الوفد  مدير المديرية سامي برهوم ,و رئيس قسم الحماية الاجتماعية أ. ماجد قديح و مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المديرية ا. حامد ابو علوان،  وكان في استقبال الوفد  مدير المركز العقيد علاء داوود .

وأكد برهوم علي أهمية  تعزيز التعاون المشترك  بما يخدم النزلاء في مركز التدريب المهني .

من جانبه رحب العقيد أبو داوود بهذه الزيارة المهمة ، مشيداً بأهمية التنسيق المشترك.

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