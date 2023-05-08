التنمية تبحث التعاون مع مركز التدريب المهني للإصلاح بالداخلية

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس، مركز التدريب المهني التابع للمديرية العامة للاصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية .

وضم الوفد مدير المديرية سامي برهوم ,و رئيس قسم الحماية الاجتماعية أ. ماجد قديح و مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المديرية ا. حامد ابو علوان، وكان في استقبال الوفد مدير المركز العقيد علاء داوود .

وأكد برهوم علي أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم النزلاء في مركز التدريب المهني .

من جانبه رحب العقيد أبو داوود بهذه الزيارة المهمة ، مشيداً بأهمية التنسيق المشترك.