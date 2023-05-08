العمل التعاوني تستقبل وفداً من جمعية تنمية المرأة الريفية

غزة- وكالة الرأي

استقبل مدير عام هيئة العمل التعاوني نبيل المبحوح، وفداً من جمعية تنمية المرأة الريفية، ممثلا بمديرة الجمعية أ. مها المصري.

ورحب المبحوح بوفد جمعية تنمية المرأة الريفية، مؤكدا على الدور الذي تقوم به هيئة العمل التعاوني في دعم الجمعيات التعاونية، ونشر ثقافة الفكر التعاوني في جميع محافظات قطاع غزة.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الأمور المهمة التي تخص العمل التعاوني، والاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة التوجيهية لمنصة الرياديات، وزيادة سبل التعاون المشترك بينهما بما يساهم في نشر الفكر التعاوني.