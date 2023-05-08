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عبر تقنية الفيديو كونفرنس

الصحة تشارك في لقاء عربي حول التحول الرقمي في الرعاية الصحية

08 آيار / مايو 2023 12:26

الصحة تشارك في لقاء عربي عبر تقنية الفيديو كونفرنس حول التحول الرقمي في الرعاية الصحية
الصحة تشارك في لقاء عربي عبر تقنية الفيديو كونفرنس حول التحول الرقمي في الرعاية الصحية

غزة- وكالة الرأي

شاركت وزارة الصحة الفلسطينية في لقاء عربي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس حول التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

حيث حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المعلوماتية المهندس أسامة قاسم وبمشاركة كل من الإدارة العامة للمستشفيات ووحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة وعدد من الدوائر والإدارات الصحية في الوزارة.

وثمن الوكيل المساعد لقطاع المعلوماتية خلال حديث له في اللقاء،دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية في عقدهم للقاء وحرصهم على مشاركة تجربتهم وخبراتهم مع إخوتهم في الدول العربية وفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

كما أشاد المهندس قاسم، بالمشاركة الواسعة التي شهدها اللقاء من قبل مختلف الإدارات والدوائر الصحية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص الكوادر على تطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار المهندس قاسم إلى أن المشاركة في مثل هذه اللقاءات تعمل على توسيع الآفاق لدى الكوادر الصحية من خلال الاطلاع على تجارب الدول المجاورة في التحول الرقمي والاستفادة منها في رقمنة القطاع الصحي في فلسطين.

وشمل اللقاء استعراض تجربة الرقمنة في مصر على صعيد الرقمنة في وزارة الصحة المصرية والتطبيقات الرقمية التي أطلقتها تزامناً مع المبادرات الصحية الرئاسية ضمن حملة 100 مليون صحة، وكيفية تطوير البنية التحتية الرقمية وأهميتها في تقديم الخدمات الصحية وقواعد البيانات وتكوين معلومات لمقدم الخدمة، إلى جانب تجربة ميكنة وحدات الرعاية الأساسية وميكنة المستشفيات وإنشاء مركز للقيادة والسيطرة لدعم متخذي القرار بقواعد البيانات.

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