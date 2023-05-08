وحدة المختبرات بالصحة تنظم يوماً علمياً حول تفسير نتائج التحاليل الطبية

غزة- وكالة الرأي

غزة- وكالة الرأي

نظمت وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة، اليوم العلمي التدريبي حول "تفسير نتائج التحاليل الطبية"، والذي يأتي ضمن سلسلة أيام تدريبية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم ا. طارق السعافين، على الأهمية المرجوة من الايام التدريبية ودورها في تناقل الخبرات والتبادل المعرفي.

وأضاف أن هذا اليوم الثاني من السلسلة التدريبية حيث تم تنفيذ يومين علميين سابقين في مجال علوم الدم، وعلم الفطريات، وكانت محاضرات الامس حول علوم بنك الدم، مشيرا إلى أهمية تلك المحاضرات لجميع الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وصيدلة، والعمل على تنفيذها لجميع الفئات لدورها الهام في تفسير نتائج التحاليل.

وقدم كلا من سعد سلامة، وغدير رجب محاضرتين علميتين حول تفسير نتائج التحاليل التي يتم إرسالها للطبيب أو المريض بما يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، وتفسير نتائج الفحوصات الكيميائية، وتم فتح باب النقاش بين الحاضرين حول اهم العناوين التي تناولها المحاضرين.

