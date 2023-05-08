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في البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت

التعليم تُكمل الاستعدادات لتنظيم المعرض التقني الثاني 2023

08 آيار / مايو 2023 02:19

التعليم تُكمل الاستعدادات لتنظيم المعرض التقني الثاني 2023
التعليم تُكمل الاستعدادات لتنظيم المعرض التقني الثاني 2023

غزة- وكالة الرأي

أكملت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة- الإدارة العامة للتقنيات التربوية الاستعدادات لتنظيم المعرض التقني الثاني 2023 لطلبة المدارس في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت.

ويُنظّم المعرض يومي الأحد والاثنين 14 و15 مايو 2023 في قاعة الشاليهات بمدينة غزة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

ويهدف إلى تنمية التفكير التصميمي وتطوير المنتج لدى الطلبة، وتوسيع مداركهم في التكنولوجيا الحديثة، وتشجيعهم على استخدام STEM في دمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والاتصالات والرياضيات.

كما يهدف لتنمية مهارة حل المشكلات وتوظيف المعرفة في سياقات حياتية ومجتمعية، وتنمية الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة، وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات والتحليل والتفكير المنطقي والتعلم الذاتي والبحث العلمي والعمل الجماعي وتنفيذ المشاريع النوعية.

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