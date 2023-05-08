تعليم خان يونس يفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

خانيونس- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس في مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وحضر الفعاليات، محمد حمدان مدير التربية والتعليم، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ونخبة من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ود. زينات الفقعاوي مديرة المدرسة، ومدراء ومديرات المدارس وأولياء الأمور، ونخبة من المعلمين والمعلمات والطلبة المشاركين.

وفي كلمته رحب أ. حمدان بالحضور، وثمن جهود قسم التقنيات التربوية بالمديرية وخص بالذكر أ. شادي أبو عزيز رئيس القسم، كما وشكر قسم الإشراف التربوي وخص بالذكر أ. أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وإدارة مدرسة بيت المقدس لاستضافتها المعرض.

وتحدث أ. حمدان عن سعادته لإنجاز وتنظيم هذا المعرض الذي يضم جهود الطلبة ومعلميهم في توظيف العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإنتاج مشاريع تخدم المجتمع، وتنفيذ تجارب علمية مهمة، مشيراً إلى أن هذه المعارض تنمي عند الطلبة التفكير الإبداعي.

ومن ناحيته أوضح أ. أبو عزيز أن المعرض يضم ما يزيد عن 120 تجربة وابتكار علمي وتجارب عملية وافتراضية وغيرها، منوهاً إلى أن هذه الجهود اجتمعت اليوم في هذا المعرض لتقديم أفكار ومشاريع تحتاج إلى دعم ورعاية من قبل الجميع، وشكر أ. أبو عزيز جهود كل من أسهم في ظهور هذه الانتاجات للحضور والعامة.

وتجول الحضور داخل المعرض واستمعوا من الطلبة حول مشاريعهم وتجاربهم وأهدافها ومبدأ عملها وكيفية تطويعها لخدمة المواطن والتخفيف من معاناته.

وضم المعرض عدة مشاريعً طلابية متنوعة منها: مشروع تجميع الأمطار بصورة آلية، ومشروع روبوت إطفاء الحريق، ومشروع الروبوت الطبي، ومشروع Moko_Smart، بالإضافة إلى عدد من تطبيقات الموبايل منها: تطبيق دليلي Guidy، إضافة إلى العديد من التجارب العلمية المنهجية واللامنهجية والتي تم تنفيذها باستخدام أدوات مخبرية أو من خامات البيئة أو من خلال برامج المختبرات الافتراضية وبرامج المحاكاة إضافة إلى بعض تطبيقات الواقع المعزز.