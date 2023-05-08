تعليم غرب غزة يتفقد سير عمل امتحان الـTIMSS الدولي

غزة- وكالة الرأي

تفقد مازن نور الدين مدير التربية والتعليم غرب غزة، الجلسة الثانية من امتحان الـTIMSS الدولي المنعقد في مركز التدريب التابع للمديرية، يرافقه أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي، ومدير الدائرة الإدارية د. خالد المزين ،ومدير الدائرة الفنية د . جواد الشيخ خليل وعدد من رؤساء الأقسام.

وتمنى نور الدين التفوق والنجاح للطلبة المشاركين في مسابقة الTIMSS الدولي ليرفعوا رأس فلسطين عاليا بنتائجهم.

يذكر أن الهدف من امتحان التمس الدولي هو مقارنة تحصيل الطلبة في مبحثي العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بهدف التعرف على مستوى التحصيل في تلك الأنظمة".