"شؤون المرأة" تناقش خطتها للربع الثاني 2023

غزة- وكالة الرأي

ناقشت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، تنفيذ خطتها للربع الثاني من العام 2023، كما أجرت تقييماً لإنجاز خطتها في الربع الأول من نفس العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوكيل وزارة شؤون المرأة أ.أميرة هارون بالموظفين، حيث أشادت بالبرامج والأنشطة التي نفذتها إدارات ودوائر الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت أن هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة تنوعت ما بين ميدانية وإعلامية وأخرى توعوية، وخاصة التي تم تنفيذها بمناسبة إحياء الثامن من آذار- يوم المرأة العالمي، وما تلاها من فعاليات مركزية في شهر مارس وخلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت هارون على مواصلة وزارتها لدورها في رعاية قضايا المرأة الفلسطينية والدعم والإسناد والدفاع عن حقوق المرأة، لافتة إلى ضرورة تكاثف كل المؤسسات ومكونات المجتمع بالخصوص.