أبو الريش يستقبل نواب المجلس التشريعي عن محافظة الشمال

غزة- وكالة الرأي

استقبل وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش وفداً من نواب المجلس التشريعي عن محافظة شمال غزة ممثلاً بالدكتور عاطف عدوان ، والدكتور يوسف الشرافي والدكتور مشير المصري .

جاء ذلك، بحضور الوكيل المساعد بالوزارة د.عبد اللطيف الحاج، والوكيل المساعد م. بسام الحمادين، ومدير عام المستشفيات د. محمد زقوت، ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د.اشرف القدرة.

وخلال اللقاء رحب د. أبو الريش بالحضور ، مثمناً العلاقة البناءة مع المجلس التشريعي و الحرص الدائم على المتابعة والوقوف على تطورات الخدمة الصحية المقدمة لأبناء شعبنا .

إلى ذلك أشاد د. عدوان بما تبذله وزارة الصحة من خطوات مهمة ونوعية لتحقيق أفضل مؤشرات الانجاز في مختلف عناوين الخدمة الصحية ، خاصة في محافظة شمال قطاع غزة ، وسعيها الدائم الى تسهيل وصول وحصول المواطن على الرعاية الطبية بشكلها المتكامل .