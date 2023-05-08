الاقتصاد تجري زيارات تفتيشية لـ 3280 منشأة خلال إبريل (تقرير)

غزة- وكالة الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها لشهر ابريل الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة وإداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها خلال شهر رمضان المبارك لخدمة أبناء شعبها، وواصلت كذلك مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 309 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3280 منشأة ونقطة بيع، ومعايرة ودمغ 102 ميزاناً ومكيالاً، وإجراء 1035 فحصاً مخبرياً للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع، وتنظيم 5 جولات لحصر المخزون السلعي، واعداد 6 تقارير لحركة أسعار السلع الأساسية.

وكثفت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك وايام العيد على المحلات التجارية الأسواق والمخابز ومصانع الحلويات والمطاعم، للتأكد من الشروط الصحية وجودة المنتجات للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير الى أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقمها بتحرير 413 محضر ضبط وتحفظ.

وبلغ عدد الشاحنات الواردة من السلع والبضائع 7407 شاحنة، وعدد الشاحنات الصادرة 513 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 15 يوم، وأيام الاغلاق 15 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 10 يوم والاغلاق 20 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 83 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 63 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 44 علامة تجارية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 61860 متر مكعب، وتم فتح مقالع جديدة في محافظات غزة، واعداد تقارير فنية للمقالع والمشاريع والمناسيب مع الجهات ذات الاختصاص، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر ابريل بإصدار 7 رخص اقامة لمنشأت صناعية، ومنح 21 رخصة تشغيل، وتنظيم 149 زيارة لمصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة وتم خلالها تحرير العديد من محاضر الضبط والتحفظ.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومصانع الحلويات ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.

الإدارة العامة للشركات

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للشركات أنجزت 1407 معاملة خلال شهر إبريل الماضي وتسجيل 13 سجل فردي، و24 سجل شركات، و11 شركة تضامن، و6 شركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تنفيذ 73 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وحضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 6 شركة.

وبين التقرير أن 1900 مواطناً راجعوا الإدارة خلال الشهر، وتم توجيه 128 إخطاراً لعدد من الشركات لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية.

وأشار التقرير إلى أن دائرة الشركات المالية استقبلت 18 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية بسبب مخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت 89,977.3 جرام، وتم تنفيذ 157 زيارة محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أنه تم إحالة 133 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 114 قضية.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

وعملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات والوحدات ونشر 44 خبر صحفي وتقرير اعلامي، وتجهيز 19 تصميم انفوجرافيك، وإعداد 10 برامج وحلقات تلفزيونية، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

الإدارة العامة للدراسات والتخطيط

وبين التقرير أن الإدارة العامة للدراسات والتخطيط جهزت 4 دراسات وتقارير اقتصادية ذات علاقة بعمل الوزارة، ومتابعة الخطط التنموية لمحافظات قطاع غزة، وحضور العديد من اللجان داخل وخارج الوزارة.

وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

وقامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بالوزارة خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وكذلك التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية للغرف التجارية.