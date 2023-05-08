وكالة الرأي الفلسطينية تستقبل وفداً من وزارة الزراعة

غزة – الرأي:

أكدت وكالة الرأي الفلسطينية على أهمية الدور الكبير الذي تنفّذه وزارة الزراعة تجاه القطاع الزراعي والمزارعين، مشيرة إلى جهودها الواضحة في الارتقاء بالواقع الزراعي وتوفير بيئة غذائية آمنة لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال إدارة الوكالة لوفدٍ من وزارة الزراعة اليوم الاثنين بمقر الوكالة بمدينة غزة، حيث كان في استقبال الوفد مدير عام وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة، ونائبه أحمد المدهون، ومصور الوكالة مدحت حجاج، بينما كان على رأس وفد وزارة الزراعة الناطق باسمها م. أدهم البسيوني ومن الدائرة الإعلامية بها لؤي رجب و‏رأفت عسلية ومحمود أبو حصيرة.

ورحب الثوابتة بالوفد الزائر، مثنيًا على الإنجازات التي حققتها وزارة الزراعة على مدار سنوات طويلة من العمل، مشدداّ على أن وكالة الرأي ستبقى منبرًا مهماً لنشر وتصدير الإنجازات الحكومية بشكل عام، وجهود وزارة الزراعة وخدماتها التي تقدمها لمزارعي القطاع ودورها الرائد في الحفاظ على القطاع الزراعي بشكل خاص.

بدوره، أشاد البسيوني بالدور الكبير والمهم الذي تؤديه وكالة الرأي، من خلال تسليط الضوء دائماً على القطاعات الحكومية، وعلى القطاع الزراعي الفلسطيني خصوصاً، وتناول هموم ‏المزارعين، معرباً عن عمق العلاقة التي تجمع الوزارة بالمؤسسات ‏الإعلامية كافة.‏

واستعرض أبرز المحطات الإعلامية التي تنوي وزارة الزراعة التركيز عليها خلال الشهور القادمة، والتي ستشرف وكالة الرأي على إبرازها للجمهور الفلسطيني الكريم.