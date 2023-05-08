الصحة وسلطة الأراضي توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع صحية

المحافظة الوسطى - وكالة الرأي:

وقعت وزارة الصحة وسلطة الأراضي، اليوم الاثنين، اتفاقية تخصيص أراضي لصالح تنفيذ مشاريع صحية تطويرية .

وتمت مراسم التوقيع بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، ورئيس سلطة الأراضي د.عماد الباز، ووكيل المساعد لوزارة الصحة م. بسام الحمادين، ومدير العلاقات العامة والإعلام د.أشرف القدرة ومدير وحدة مجلس الوزراء أ.لؤي عصفور، وعدد من مدراء الادارات ذات الاختصاص في سلطة الأراضي.

وحول الاتفاقية، أوضح م.الحمادين أنه وبموجب المذكرة تم تخصيص عدد من الأراضي لتوسعة وانشاء مشاريع صحية، أهمها تخصيص أرض غرب مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

وقدّم شكر وتقدير الوزارة الى سلطة الأراضي، والى وزارة الأوقاف على تعاونهم في بلورة التفاهمات المشتركة والتي تتيح تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية للخدمة الصحية المقدمة .