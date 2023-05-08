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وزارة الأسرى: الاحتلال لن ينجح في سياسة الاستفراد بالحركة الأسيرة

08 آيار / مايو 2023 06:00

حذرت من سياسته.. وزارة الأسرى: لن ينجح الاحتلال بالاستفراد بالأسرى
حذرت من سياسته.. وزارة الأسرى: لن ينجح الاحتلال بالاستفراد بالأسرى

غزة - وكالة الرأي:

قالت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن عزل إدارة سجون الاحتلال للأسير القائد أحمد سعدات وعدد من قادة الجبهة الشعبية، هو استمرار لمسلسل الاستهداف الذي يتعرض له رموز وقادة الحركة الأسيرة، وجزء من ممارسات الحكومة الفاشية بحق الأسرى داخل السجون. 

وأكدت في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، أن الاحتلال لن ينجح في الاستفراد بأي جهة أو فصيل داخل السجون.

وأضافت: ستبقى وحدة الحركة الأسيرة وتماسكها مصدر قوة في مواجهة مخططات الاحتلال.

وحذرت الوزارة، الاحتلال من الاستمرار في الممارسات الاستفزازية للأسرى سيقود الأوضاع إلى مزيد من التوتر والتصعيد.

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