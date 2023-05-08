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وزارة الأسرى تشارك في معرض "ماضون...وبجيل العودة آتون"

08 آيار / مايو 2023 06:18

وزارة الأسرى تشارك في معرض "ماضون...وبجيل العودة آتون"
وزارة الأسرى تشارك في معرض

غزة - وكالة الرأي:

شاركت وزارة الأسرى والمحررين بزاوية في المعرض النوعي في ذكرى النكبة وذكرى معركة سيف القدس لتعريف الجيل بقضية الأسرى والثوابت الفلسطينية تحت عنوان ماضون...وبجيل العودة آتون، والذي نظمته الكتلة الإسلامية بمنطقة غرب غزة بالتعاون مع الوزارة وجهات أخرى في نادى الأصيل الرياضي في منطقة المقوسي. 

وشارك وفد من وزارة الأسرى وعلى رأسه الأستاذ نبيل حجاج مدير عام الأنشطة واعلام الأسرى بزيارة المعرض والتعرف على زواياه المختلفة ومنها زاوية الأسرى وزاوية القدس زاوية المقاومة وزاوية أبطال الضفة وزاوية النكبة وزاوية التصوير وزاوية شهداء الضفة. 

وبين أ. حجاج أهمية المعرض من نشر الوعي بين طلبة المدارس وعامة الناس  والتعرف على قضية الاسرى عن قرب وتذكير الجيل بأن هناك حوالي 5000 اسيرا في سجون الاحتلال ينتظرون من يحررهم، وأن هناك أرض مغتصبه يجب إزالة الاحتلال عنها.

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