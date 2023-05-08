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هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية

08 آيار / مايو 2023 06:25

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غزة- وكالة الرآي:

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار اليوم الاثنين وفداً من الغرفة التجارية يترأسه السيد/م. عائد أبو رمضان "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين ورئيس الغرفة التجارية بغزة"يرافقه أعضاء من مجلس إدارة الغرفة التجارية. 

حيث استقبل الوفد السيد/علام غباين "مدير عام الهيئة"والسيد/ باجس الدلو "مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية"وبحضور مطور مدينة غزة الصناعية ممثلاً بالسيد/ د. فريد القيق "عضو مجلس ادارة شركة بيدكو" والسيد/ م. باسم العشي "مدير عام شركة بيدكو".

وقد رحب السيد/ غباين بالضيوف مثمناً دور الغرف التجارية بشكل عام في النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني في شتى المجالات. 

كما شكر السيد/ أبو رمضان الهيئة على حفاوة الاستقبال، موضحاً أن مدينة غزة الصناعية تلقى اهتمام كبير من قبل الغرف التجارية من أجل تعزيز صمود الصانع والتاجر من خلال توفير بيئة صناعية تجارية خصبة لهم. 

وبعد تقديم عرض توضيحي عن الهيئة قام الوفد بزيارة مقر شركة بيدكو والاطلاع عن كثب على الخدمات التي تقدمها الشركة للمستثمرين، وبعدها تم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية على بعض المصانع اشتملت على مصنع فوم لاين لصناعة أطباق الفلين، ومصنع يونيبال 2000 للملابس الجاهزة، ومصنع كيبال للأنابيب البلاستيكية، ومصنع هانوفر للألبان. 

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