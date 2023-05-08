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البسيوني: وكالة الرأي الحكومية دورها رائد بالإعلام الفلسطيني

08 آيار / مايو 2023 08:08

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

غزة - وكالة الرأي:

أشادت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بالدور الإعلامي الرائد لوكالة الرأي الحكومية على مستوى الإعلام الفلسطيني.

وخلال زيارة وفد من إعلام وزارة الزراعة، أشاد المتحدث باسم الوزارة م. أدهم البسيوني بجهود وكالة الرأي على صعيد التغطية الشاملة لأنشطة وفعاليات الوزارة.

وشدد البسيوني  على ضرورة تعزيز العلاقة مع كافة المؤسسات الإعلامية لإظهار ما تقدمه الوزارة من إنجازات وخدمات للجمهور الفلسطيني.

وجاءت الزيارة، من منطلق تعزيز التعاون المشترك، واستمراراً لسلسة الزيارات التي تجريها وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، 

وضم الوفد كلاً من الناطق باسم الوزارة  م.أدهم البسيوني، ورئيس قسم الاعلام ،أ.لؤي رجب، وأ.رأفت عسلية وأ.محمود ابوحصيرة من وحدة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.

من جهته، ثمّن إسماعيل الثوابتة، مدير عام وكالة الرأي الحكومية، الخدمات التي تسعى وزارة الزراعة لتطويرها والارتقاء بكورادرها خاصة على الصعيد المهني.

وذكر الثوابتة، أن الطرفان بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة بما يساهم في رقي الرسالة الإعلامية والإرشادية المقدمة للجمهور.

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