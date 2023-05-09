الداخلية: طواقمنا تعاملت مع آثار العدوان على غزة

غزة - وكالة الرأي:

نشر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، صوراً من عمل أطقم الدفاع المدني في التعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على عدد من البنايات السكنية بمدينة غزة فجر اليوم.

وأوضح المكتب، في تصريح مقتضب وصل وكالة الرأي، أن عمل الطواقم شمل إخماد حريق في إحدى الشقق وانتشال عدد من الشهداء وإخلاء مصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.