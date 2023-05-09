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"الرأي" تنشر تفاصيل الأماكن التي ارتقى فيها 12 مواطناً

09 آيار / مايو 2023 07:08

غزة - وكالة الرأي:

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إجمالي مهام طواقمها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم وحتى الساعة 6:30 صباحاً.

وجاءت المهام، وفق ما وصل وكالة الرأي، على النحو التالي:

- التعامل مع استهداف شقة سكنية في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، ونقل 3 شهداء وإصابتين إلى مستشفى الشفاء.

- إخماد حريق جراء استهداف شقة سكنية في برج الدولي بشارع الصناعة في مدينة غزة، ونقل شهيدة للمستشفى.

- انتشال ونقل 4 شهداء جراء استهداف منزل بحى الجنينة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

- بقاء الطواقم المختصة في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.

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