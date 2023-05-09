"توثيق" تستنكر العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي

استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال الإسرائيلي ( توثيق)، العدوان الذي يشنه الإحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد (12) شهيداً من بينهم أربعة أطفال وإصابة (20) مواطن حتى اللحظة.

وقالت الهيئة :"قامت قوات الإحتلال فجر اليوم بشن سلسة من الغارات على عدد من الشقق السكنية في قطاع غزة دون سابق إنذار والذي أسفر عن استشهاد إصابة مدنيين عزل وأضرار جسمية في المنشآت السكنية والبنية التحتية وحتى اللحظة تقوم قوات الدفاع المدني والإسعاف باستخراج الجثث من تحت الأنقاض".

وذكرت أن قوات الإحتلال قد شنت عدوان آخر منذ عدة أيام والذي ارتقى فيه الشهيد هاشل مبارك سلمان مبارك والذي يبلغ من العمر (58) عاماً وإصابة خمسة آخرين.

وأهابت الهيئة بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بضرورة التدخل لإنهاء العدوان على قطاع غزة وفرض عقوبات على سلطات الإحتلال بسبب انتهاكاتها الإجرامية لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة ما نصت عليهم اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية المدنيين العزل في أوقات السلم والحرب.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بواجبها بتوثيق جرائم "الإحتلال الإسرائيلي" وملاحقته قضائياً أمام القضاء الدولي بشكل عام وإعداد مذكرة قانونية ورفعها للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لإتخاذ المقتضى القانون بحق سلطات" الاحتلال الإسرائيلي"