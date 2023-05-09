وزارة الأسرى تنعى الأسير المحرر الشهيد طارق عز الدين

غزة- وكالة الرأي

نعت وزارة الأسرى والمحررين، بكل فخر واعتزاز شهداء شعبنا الذين ارتقوا فجر اليوم الثلاثاء، وعلى رأسهم الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة طارق عز الدين من عرابة بجنين، الذي ارتقى برفقة عائلته بعد حياة حافلة بالجهاد ضد المحتل والصبر على والمرض، والثبات في مراحل السجن والإبعاد.

وقالت وزارة الاسرى المحررين في تصريح لها صباح اليوم الثلاثاء،:" يرتقي المحرر المبعد عز الدين وقد سجل تاريخًا ناصعًا ومثل نموذجًا فريدا في التضحية والبذل والعطاء، فبعد أن أمضى أكثر من 12 عامًا في سجون الاحتلال "وحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد أن كان محكوماً بالسجن المؤبد"، ومثلها في الإبعاد عن أهله وبلدته، يرتقي اليوم شهيدًا مقبلا على الله تعالى".